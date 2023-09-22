Візит до Канади: Зеленський анонсував зустрічі та підписання документів

Президент України Володимир Зеленський розповів про заплановані зустрічі та підписання документів під час візиту до Канади.

Про це йдеться﻿ в дописі президента в Telegram.

Зокрема Зеленський зустрінеться з канадським прем'єром Джастіном Трюдо, головними темами будуть оборонна співпраця та реалізація "Формули миру". Також президент анонсував підписання "важливих двосторонніх документів, які посилять наші економічні зв’язки".

У ході візиту Зеленський зустрінеться із Генерал-губернатором Канади, а також виступить у парламенті, поспілкується з парламентарями та канадською громадськістю – представниками бізнесу, лідерами думок, українською громадою.