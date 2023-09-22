Протести в Єревані: поліція затримала сина експрезидента Вірменії

Під час мітингу в Єревані правоохоронці затримали сина колишнього президента Вірменії Роберта Кочаряна - Левона, повідомляє Укрінформ.

"Сина другого президента Вірменії Роберта Кочаряна – Левона затримала поліція під час мітингів у центрі Єревану" , - йдеться у дописі Telegram-каналу Mash.

Також до відділку поліції доставили голову опозиційного блоку "Мати Вірменія" Андраніка Теваняна, який закликав оголосити імпічмент прем'єр-міністру країни Ніколу Пашиняну.

За попередньою інформацією правоохоронці також затримали Шагора Степаняна — молодшого сина будівельного магната та мільйонера зі списку Forbes Геннадія Степаняна, який займався будівництвом ТЦ "Єреван плаза" у Москві.