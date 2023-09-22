Реальний ВВП України у річному вимірі зріс на 19,5% - Держстат

Реальний валовий внутрішній продукт України у другому кварталі цього року зріс на 19,5% порівняно з другим кварталом минулого року, повідомляє Економічна правда.

Про це свідчить оперативна оцінка Державної служби статистики.

Проти попереднього кварталу збільшення реального ВВП становило 0,8% (з урахуванням сезонного фактора).

Реальний ВВП є мірою випуску продукції на душу населення в доларах постійної купівельної спроможності, при цьому нівелюється вплив інфляційних процесів.

Нагадуємо:

Кабінет Міністрів очікує зростання ВВП України цього року на рівні 3-4% та відзначає покращення ситуації в промисловості.

Національний банк підрахував, що в другому кварталі року, економіка України зросла на 18,1%.