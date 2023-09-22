Боррель припускає, що Путін загострить проблему міграції в ЄС

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель не виключив, що президент РФ Владімір Путін спробує загострити проблему нелегальної міграції в Євросоюз, повідомляє Європейська правда.

Про це він заявив в інтерв’ю The Guardian.

Відповідаючи на запитання, чи вважає він, що Росія намагатиметься роздмухати полум'я міграції, Боррель сказав: "Путін спробує все".

"Путін вважає, що демократії слабкі, крихкі, вони втомлюються, і час працює на його боці, тому що рано чи пізно ми виснажимося. І це така ж політична битва, як і військова. Це треба аргументовано пояснювати. Звичайно, нікому не подобається платити більше за електроенергію. Я вірю в демократію як педагогічну вправу, і я вірю, що люди розуміють причини", – зазначив європейський дипломат.

Водночас він визнав, що Європа зіткнулася із важким вибором в питанні стримування міграції, укладаючи угоди з такими країнами, як Туніс, зазначивши, що його обов'язком було захищати не лише європейські цінності, але й європейські інтереси.

Боррель підкреслив, що міграція з Африки не викликана війною РФ проти України.

"Основними причинами міграції в Африці є відсутність розвитку, економічного зростання та погана державна влада", – додав він.

Як відомо, з весни 2023 року італійський острів Лампедуза став основними "воротами у Європу" для людей, які намагаються потрапити до ЄС з Африки – через наближеність острова до берегів Тунісу. Останнім часом на Лампедузу щодоби прибувають тисячі мігрантів.

Через загострення ситуації на острів приїздила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і оголосила про десятикроковий план урегулювання міграційної кризи.

Прем’єрка Італії заявила, що у міграційній кризі "на карту поставлено майбутнє Європи".