ЗМІ: Байден пообіцяв Зеленському невелику партію ATACMS

Президент США Джо Байден повідомив українському колезі Володимиру Зеленському, що Вашингтон передасть невелику кількість ракет дальнього радіусу дії ATACMS для допомоги у війні з Росією, повідомляє Європейська правда.

Про це NBC News повідомили три американські посадовці й представник Конгресу, знайомі з ходом переговорів.

Джерела американського телеканалу не уточнили, коли саме Україна отримає ATACMS чи коли США публічно оголосять про своє рішення передати ці ракети.

За словами співрозмовника NBC у Конгресі, американські посадовці досі обговорюють тип і кількість ракет, які будуть відправлені в Україну, додавши, що країни Східної Європи вже передали Києву значну частину своїх запасів озброєнь.

Як відомо, Київ давно просить США про ракети ATACMS, що дозволило б Україні завдавати ударів на більшу глибину у російський тил. Ці потреби вже частково закрили британсько-французькі Storm Shadow/SCALP, але США не поспішали з рішенням слідом за Британією та Францією.

У Вашингтоні раніше пояснювали відмову передати далекобійні ракети тим, що у Штатів немає достатніх запасів цього озброєння. Інша причина, яка непублічно озвучувалась американськими посадовцями, – побоювання ескалації з боку Росії.

Раніше видання WSJ повідомило, що США наближаються до надання Україні ATACMS і розглядають варіант передачі обмеженої кількості ракет.