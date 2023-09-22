У кількох районах Одеси завтра відключать світло: що відомо
Завтра, 23 вересня, в декількох районах Одеси вимкнуть світло. Це необхідно для проведення ремонтних робіт, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє ДТЕК.
"Завтра з 05:00 до 18:00 відбудеться планове відключення світла на вимогу Одеської ТЕЦ для проведення ремонтів в рамках підготовки до осінньо-зимового періоду", - повідомили в компанії.
За їх даними, планове відключення відбудеться у:
- Приморському,
- Хаджибейському,
- та Пересипському районах міста.
"ДТЕК забезпечить світлом від резервних електроліній об’єкти критичної інфраструктури та клієнтів, де це технічно можливо зробити", - додали в компанії.
Світло в Одесі
В Одесі та області періодично виникають проблеми з електроенергією. Зазвичай вони пов'язані з ремонтними роботами або ж російськими обстрілами.
Так, 6 вересня через атаку дронів по Одеській області мешканці Кілії частково залишились без світла.
А 19 серпня в Одеському районі відключали світло через ремонтні роботи.