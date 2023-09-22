Єрмак: Росіяни готують інформаційну кампанію проти України за кордоном

Очільник ОП Андрій Єрмак повідомив, що влада має інформацію, що росіяни готують інформаційну кампанію, метою якої є дискредитація президента Володимира Зеленського та команди за кордоном, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Єрмак у Telegram.

Ось такі тези використовуватимуть російські пропагандисти:

Говоритимуть про президентські вибори у РФ, які продемонструють тверду підтримку Путіна російським суспільством. Казатимуть, що в Києві панує криза, де влада втрачає довіру політичних еліт;

Зазначатимуть, що скандал між керівництвом Польщі та України доводить, що жодної єдності Європи з Києвом не існує. І стверджуватимуть, що все ґрунтується виключно на бажанні використовувати Україну як "військовий таран" проти Росії;

Ще одна теза стосуватиметься узурпації влади та скасування виборів.

За словами ОП, російські пропагандисти намагатимуться переконати Захід, що "мати справу зі стабільною РФ, особливо після переобрання Путіна на черговий президентський термін, набагато вигідніше, ніж із Зеленським".

Зазначається, що ці тези окупанти розповсюджуватимуть у медіа та за допомогою ботоферм.