Прем'єр Румунії приїде до Києва для остаточної домовленості щодо зерна

Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку приїде до Києва для остаточної домовленості щодо подальшого експорту українського зерна до Румунії, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє Digi24.

Чолаку оголосив, що разом з кількома міністрами вирушить до Києва для завершення переговорів щодо подальшого експорту українського зерна до Румунії.

"Думаю, ми завершимо усі дискусії щодо експорту на територію Румунії", – зазначив прем’єр.

Він додав, що регулярно спілкується на цю тему з українським візаві Денисом Шмигалем та Єврокомісією, і так само постійно відбувається діалог між міністрами з питань сільського господарства та міністрами економіки.

Дату приїзду Чолаку не розкривають, вочевидь, з міркувань безпеки.

Раніше цього тижня президент Клаус Йоганніс заявив, що попередньо рішення напрацювали і з задуманою системою дозволів румунські фермери не постраждають від того, що українське зерно буде потрапляти на внутрішній ринок.

Йоганніс зустрічався із Зеленським, президенткою Єврокомісії та віцепрем’єркою Болгарії Марією Габріель, вони обговорили транзит української агропродукції та експорт до країн, через які прямує транзит. Клаус Йоганніс тоді заявив, що їм вдалося знайти рішення щодо обох питань, і проблему з імпортом можна зняти шляхом створення двосторонньої системи дозволів.

Румунія є однією з п'яти східноєвропейських країн ЄС разом із Болгарією, Угорщиною, Польщею та Словаччиною, які зазнали різкого зростання імпорту українського зерна після вторгнення Росії в Україну.

Це викликало протести фермерів, що призвело до того, що ЄС схвалив обмеження на імпорт українського зерна до 15 вересня, при цьому дозволивши транзит зерна в інші країни.

Після цього замість обмеження на імпорт у ЄС Україна запропонувала Європейській комісії та п’ятьом країнам план експортного контролю для чотирьох груп культур – пшениці, кукурудзи, соняшнику та ріпаку – для захисту їхніх внутрішніх ринків.

Попри це, Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про односторонні обмеження на український імпорт, що спонукало Україну подати скаргу проти цих трьох країн до Світової організації торгівлі.