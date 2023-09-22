Залужний провів переговори з Міллі: обговорили оборону і наступ ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Зокрема вони обговорили оборону і наступ ЗСУ, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення Залужного в Telegram.

"Розповів про обстановку на фронті, перебіг наших оборонних та наступальних операцій. Противник намагається контратакувати на різних напрямках, однак наші воїни тримають позиції міцно" , - заявив Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ та Міллі окремо зупинилися на потребах українських військових.

"Важливо посилити нашу ППО та артилерію. Подякував американським партнерам за черговий пакет військової допомоги. І подякував особисто генералу Міллі" , - заявив він.

Залужний нагадав, що у вересні у Міллі закінчується термін повноважень на посаді очільника Обʼєднаного комітету начальників штабів США.

"З перших днів повномасштабного російського вторгнення, особливо у найбільш складні моменти цієї війни, генерал Міллі завжди був поряд із нашим народом. Ми цінуємо проведену титанічну роботу, важливі поради, всебічну допомогу та підтримку. Запросив його в Україну та матиму за честь зустрічати на нашій землі" , - заявив він.

Головнокомандувач ЗСУ додав, що Міллі познайомив його з наступником.

"На знак продовження тісного партнерства України та США генерал Міллі познайомив мене зі своїм наступником - генералом Чарльзом Брауном. Домовилися підтримувати високий рівень комунікації та найближчим часом провести перемовини" , - заявив він.

Ситуація на фронті

Нещодавно військовий експерт Владислав Селезньов розповідав, що коли ЗСУ переріжуть трасу "Горлівка - Бахмут", окупантам доведеться використовувати інші дороги, що збільшить плече логістики.

Водночас британська розвідка зазначала, що звільнення Кліщіївки та Андріївки наблизило ЗСУ до одного з основних маршрутів постачання до Бахмута.