Стефанішина назвала головні перешкоди на шляху початку переговорів про вступ до ЄС

Віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина сказала, що початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу залежатиме насамперед від політичних кроків держав-членів, повідомляє Європейська правда.

Про це Стефанішина заявила в п’ятницю в етері телемарафону.

Віцепрем’єрка прокоментувала публікацію Bloomberg про те, що Єврокомісія готується рекомендувати почати переговори з Україною про її членство в ЄС, сказавши, що "трошки скептично" ставиться до таких тверджень.

"Сьогодні є політичний консенсус стосовно того, щоб відкрити переговори для України, але до цього рішення ми маємо зробити ще дуже багато політичних кроків", – сказала вона.

Урядовиця пояснила, що йдеться не лише про виконання семи рекомендацій Європейської комісії, а й про обговорення з кожною державою-членом ЄС того, що потрібно, аби "був зарахований голос кожної держави для рішення про відкриття перемовин уже в грудні".

"Це величезна робота. Заяви, які базуються на джерелах у Єврокомісії, виходять з того, що ми і виконаємо сім рекомендацій, і проведемо перемовини з державами-членами. Якщо справді це вдасться зробити, то буде – однозначно", – підсумувала Стефанішина.

Вона також нагадала, що парламент і уряд цього тижня ухвалили рішення, які "практично закривають виконання семи рекомендацій" Єврокомісії.

"Але є багато питань, які виходять за межі українських реформ. Зокрема це те, що країни Західних Балкан, Молдова і Грузія так само намагаються встигати за Україною і також адвокатують про політичні рішення. Ми свою частину зробили, далі виходимо на загальноєвропейський рівень і почнемо домовлятись із окремими державами", – сказала вона.

Наприкінці червня Європейська комісія представила усну оцінку прогресу України на шляху до ЄС. Єврокомісія вважає, що Україна виконала в повному обсязі дві з семи умов, необхідних для початку переговорів про членство, за рештою умов досягнутий прогрес.

Віцепрем'єрка Ольга Стефанішина заявляла, що Україна до жовтня не виконає на 100% всі сім критеріїв Єврокомісії, однак переговори про вступ все одно почнуться.

Також віцепрем’єрка висловлювала впевненість, що Україна буде фактично готовою до членства у ЄС через найближчі два роки, а до вступу у НАТО – навіть раніше.