Генштаб: Окупанти намагалися атакувати на чотирьох напрямках

За минулу добу на фронті відбулось 25 бойових зіткнень, ворог намагався атакувати на чотирьох напрямках, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 22 вересня.

Сили оборони України успішно відбили російські атаки на Бахмутському напрямку в районах Міньківки, Оріхово-Василівки, Андріївки та Григорівки; на Авдіївському напрямку в районі Сєверного; на Мар’їнському напрямку в районах Мар’їнки та Красногорівки Донецької області та на Запорізькому напрямку в районі Роботиного.

Українські війська продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та на Бахмутському напрямках.

"Ворог завдав 5 ракетних та 40 авіаційних ударів, здійснив 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала удару по штабу командування Чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому Севастополі, 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 4 — по зенітно-ракетним комплексам противника.