ЗМІ: Для атаки на штаб Чорноморського флоту використовувалися ракети Storm Shadow
Ракети Storm Shadow були використані Україною для атаки на штаб Чорноморського флоту, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомило Sky News з посиланням на джерела у ЗСУ.
Видання нагадує, що щонайменше одна ракета влучила в штаб, а російські офіційні особи повідомили, що ще п'ять були збиті.
Хоча у ЗМІ оприлюднювали фото ракети, яка летіла у вже палаючу будівлю.
Що передувало:
- Удень 22 вересня окупанти заявили про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту.
- Міноборони Росії повідомило про одного зниклого безвісти військового після удару, хоча перед цим писало про одного загиблого.