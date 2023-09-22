ОВА: Кількість поранених від удару по Кременчуку зросла до 31

У результаті ракетної атаки по Кременчуку 22 вересня постраждала 31 людина, серед них троє дітей, одна людина загинула, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін в Telegram.

Лунін повідомляє про закінчення пошукових робіт на місці влучання у Кременчуку. Через російський удар поранено 31 людину, серед них троє дітей. 16 осіб у лікарні. Ще одна людина загинула.

"Внаслідок обстрілу також постраждали навколишні будівлі. Завтра в місті працюватиме профільна комісія, яка обстежить обʼєкти і зафіксує всі пошкодження. Люди, чиє майно постраждало, отримають компенсації".

Передісторія: