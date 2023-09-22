Польські ЗМІ пишуть про поступку України в зерновій суперечці з державами ЄС

Україна під час переговорів із п’ятьма державами Європейського Союзу щодо зернової суперечки нібито пообіцяла, що не буде видавати ліцензії на експорт зерна в разі, якщо проти цього виступлять Єврокомісія чи Польща, повідомляє Європейська правда.

Про це дізналась польська радіостанція RMF FM.

Досі Польща відхиляла пропозиції Києва щодо ліцензування експорту зерна, побоюючись, що "останнє слово" залишиться за Україною і що система буде "непрозорою, а отже, корумпованою", йдеться в матеріалі.

Нова інформація щодо умов цієї схеми виплила в п’ятницю, коли Єврокомісія направила Україні свої коментарі й коментарі п'яти країн-сусідів України.

Серед іншого, Україна начебто пообіцяла, що не видаватиме ліцензії на експорт зерна, якщо цього не захоче Польща або Європейська комісія.

У ЄС все ще сподіваються на домовленість з Варшавою, хоча деякі європейські посадовці побоюються, що цього буде складно досягти перед польськими виборами. Там також відзначають більшу готовність Варшави погодитись на схему, ніж на початку тижня – коли вона повністю відкинула цей варіант.

Нагадаємо, напруженість у відносинах Варшави та Києва пов'язана з односторонніми польськими обмеженнями на українську сільськогосподарську продукцію та діями України у відповідь.

Україна пропонувала Європейській комісії та Польщі, Угорщині, Словаччині, Болгарії і Румунії план експортного контролю для чотирьох груп культур – пшениці, кукурудзи, соняшнику та ріпаку – для захисту їхніх внутрішніх ринків.

Попри це Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про односторонні обмеження на український імпорт, що спонукало Україну подати скаргу проти цих трьох країн до Світової організації торгівлі.