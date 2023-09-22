Україна та Канада підписали оновлену угоду про вільну торгівлю

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо у п’ятницю підписали оновлену угоду про вільну торгівлю між двома державами, повідомляє Європейська правда.

Церемонія підписання відбулась перед спільною пресконференцією обох лідерів.

"Ми щойно підписали угоду про вільну торгівлю між Україною й Канадою. Вона надає канадським компаніям доступ (до українського ринку. – Ред.) і створить нові робочі місця", – зазначив Трюдо.

Він додав, що Канада також підтверджує виділення Україні макрофінансової допомоги в прийдешньому, 2024 році.

"Пізніше в Торонто ми зустрінемось із лідерами ділових кіл і обговорюватимемо зусилля у відбудові України", – анонсував канадський прем’єр.

Нагадаємо, угода про зону вільної торгівлі між Україною та Канадою набула чинності 1 серпня 2017 року.

У 2022-му почались переговори про її модернізацію, які завершились у квітні цього року.

Основними відмінностями нової угоди стало те, що на додаток до скасування тарифів Україна і Канада розширюють можливості для підприємств, які мають не тільки українську, а ще й іноземну складову в своїй продукції.

Окремо були прописані гарантії для інвесторів, а також система захисту інвестицій, яка базується на найсучасніших правових інструментах.