Прем'єр Греції переконаний, що союзники не припинять підтримувати Україну
Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс переконаний, що допомога Україні від союзників не припиниться, а президент Росії Володимир Путін марно сподівається на це, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорить заява Міцотакіса на Генеральній Асамблеї ООН.
Глава грецького уряду розповів, що міжнародне співтовариство рішуче виступило проти провокаційної та катастрофічної спроби Путіна переписати історію.
З його слів, Росія марно сподівається на те, що НАТО, ЄС та інші партнери, які підтримують Україну, врешті-решт втратять мужність продовжувати цю боротьбу.
"Дозвольте мені бути відвертим: цього не повинно статися. Цього не станеться. Підтримка України не припиниться, оскільки в інакшому випадку це означало б відмову від самих принципів миру, демократії і дотримання міжнародного права", - заявив Міцотакіс.
Допомога Україні від Греції
Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту в Грецію цього літа заявив, що Афіни будуть тренувати українських пілотів на винищувачах F-16.
Наприкінці серпня видання Flight стверджувало, що Греція може передати Україні 100 танків Leopard-1 у рамках угоди з Німеччиною. Також грецька влада нещодавно продовжила дію тимчасового захисту для українських шукачів притулку до 4 березня 2024 року.