ОВА: Цієї ночі над Дніпропетровщиною збили 12 "Шахедів"

У ніч на 23 вересня в небі над Дніпропетровщиною ПвК "Схід" збило 12 ворожих БпЛА "Шахед" - уламки пошкодили об'єкт критичної інфраструктури Дніпра, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

У Новоолександрівській громаді Дніпровського району уламки понівечили дві АЗС та світлофор. Зайнялася суха трава. Полум'я рятувальники приборкали. Люди не постраждали.

За інформацією Лисака, не припиняється терор Нікопольщини. На Марганець агресор скинув боєприпас з безпілотника. По Червоногригорівській громаді вгатив з важкої артилерії.

Потрощені 10 приватних будинків. В одному з них загорівся дах. Вогонь загасили.

Побиті 5 господарських споруд та газогін. Загиблих і постраждалих немає.

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