Окупанти повідомляють про вибухи у Севастополі, нібито працює ППО
Окупанти заявили про вибухи в Севастополі, нібито працює ППО, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв у Telegram.
"За попередньою інформацією, у Севастополі відпрацювало ППО.
Ракетні уламки впали біля причалу в районі Сухарної балки".
Він не повідомляє подробиць, але просить людей "зберігати спокій".
Окупаційні ЗМІ тим часом пишуть, нібито над Севастополем "збили ракету Нептун або Гарпун, запущену з Одещини".
Також вони заявляють, що, окрім ракет, атакують ще й БПЛА.