Генштаб: Російські окупанти втратили ще 510 своїх військових
Російські окупанти втратили ще 510 своїх військових, загалом вже знищені понад 275 тисяч загарбників, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.09.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 275460 (+510) осіб,
- танків ‒ 4655 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8912 (+21) од,
- артилерійських систем – 6210 (+33) од,
- РСЗВ – 789 (+4) од,
- засоби ППО ‒ 530 (+2) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4867 (+8),
- крилаті ракети ‒ 1518 (+1),
- кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8716 (+26) од,
- спеціальна техніка ‒ 912 (+0).
Дані уточнюються.