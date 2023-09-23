Зеленський: У війні, яку розв'язала Росія, не можна бути нейтральним

У війні, яку розв’язала Росія проти України, не можна бути нейтральним. Відсутність допомоги нашій країні означає посилення російського агресора, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з прем'єром Канади Джастіном Трюдо в Оттаві.

"Ти допомагаєш Україні або Росії. У цій війні не буде посередників. Послаблюючи допомогу Україні, ти посилиш Росію. А потужна Росія й те, чого від неї очікувати… Я думаю, історія у книжках і свідках на це вже давно відповіла" , — сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що послаблення допомоги Україні — це ризик, але "якщо бути відвертими й чесними, за свободу, за демократію, за права людей треба боротися".

Президент подякував партнерам, які допомагають Україні з фінансуванням та зброєю.

"Але це не найбільша ціна. Найбільшу ціну все ж таки за це сьогодні платить Україна — людьми, кількістю смертей. Тому ми дуже вдячні за допомогу" , — додав Зеленський.

Як повідомлялось, Володимир Зеленський після візиту у США прибув із неанонсованим візитом до Канади. Повідомлялося, що тут Зеленський проведе переговори з прем’єр-міністром Джастіном Трюдо, виступить у парламенті, зустрінеться з бізнесом і українською громадою.