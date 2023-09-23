У мережі з’явилися супутникові знімки палаючого штабу Чорноморського флоту
Аналітик Американського інституту підприємництва Бреді Афрік показав нові супутникові знімки штабу Чорноморського флоту РФ в окупованому Криму, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив Афрік у Twitter.
"Нові супутникові знімки Криму показують дим, що підіймається зі штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі.
Нещодавні відеозаписи з землі показали, що кілька крилатих ракет Storm Shadow / SCALP, якими керує Україна, влучили в цей об'єкт".
Передісторія:
- Вранці 22 вересня Міністерство оборони країни-агресора заявило про атаку керованими ракетами та БПЛА літакового типу окупованого Криму, начебто росіянам вдалося збити одну ракету та 2 безпілотники.
- Пізніше стало відомо про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту в Севастополі. Міноборони РФ навіть визнало загибель одного військового, хоча пізніше у оборонному відомстві окупантів загиблого назвали "зниклим безвісти".
- За даними іноземних ЗМІ, для атаки на штаб Чорноморського флоту Україна використала ракети Storm Shadow.
- Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що внаслідок атаки України на штаб Чорноморського флоту Росії в Севастополі загинули щонайменше 9 осіб, а поранення отримали 16. Серед них — російські генерали.
- До влучного удару ракет 22 вересня по штабу Чорноморського флоту Росії в тимчасово окупованому місті Севастополь призвела вдала операція Сил спеціальних операцій ЗСУ.