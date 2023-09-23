Нацбанк за тиждень продав понад 823 мільйони доларів з резервів

Національний банк за тиждень з 18 по 22 вересня на міжбанківському валютному ринку продав 823,61 млн доларів і купив 0,1 млн доларів, повідомляє Економічна правда.

Про це свідчать дані НБУ.

Згідно з даними валютних інтервенцій Нацбанк за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку 823,61 млн доларів, що на 49,5 млн доларів менше ніж тижнем раніше, коли обсяг продажу з резервів становив 873,11 млн.

При цьому регулятор купив 0,1 млн доларів, а тижнем раніше – 0,05 млн.

З кінця травня 2022 року НБУ був змушений продавати близько 1 млрд дол з резервів щотижня для балансування міжбанку. Після корекції курсу на 25% до 36,6 грн за долар у середині липня ситуація стабілізувалася, а тижневі продажі валюти тримаються в межах пів мільярда.

Загалом від початку року НБУ продав вже 18,845 млрд доларів, а купив – 195,97 млн доларів.

НБУ використовує продаж валюти з резервів зокрема для стримування тиску на валютному ринку, спричинений емісією гривні. Також він продає валюту для балансування ринку експортерів та імпортерів задля утримання фіксованого курсу.