Тарнавський: ЗСУ прорвали оборону росіян у Вербовому Запорізької області

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив західним ЗМІ, що українські воїни прорвали оборону у Вербовому Запорізької області, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Тарнавський в інтерв’ю CNN.

Генерал, який керує контрнаступом українських військ на південному фронті, заявив, що війська прорвали оборону у Вербовому - і прогнозує ще більший прорив у майбутньому.

"На лівому фланзі [під Вербовим] у нас прорив, і ми продовжуємо просуватися далі.

Не так швидко, як очікувалося, не так, як у фільмах про Другу світову...

Головне – не втратити цю ініціативу (яка у нас є). І, ну, не втратити це на практиці, діями".

ЗМІ пише, що росіяни звітують про іншу ситуацію в цьому місці. Проте аналіз відео з відкритих джерел журналістами свідчить, що деякі українські підрозділи "перетнули важливий рубіж російської оборони" біля села Вербове.