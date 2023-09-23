Тарнавський: ЗСУ прорвали оборону росіян у Вербовому Запорізької області
Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив західним ЗМІ, що українські воїни прорвали оборону у Вербовому Запорізької області, повідомляє Українська правда.
Про це заявив Тарнавський в інтерв’ю CNN.
Генерал, який керує контрнаступом українських військ на південному фронті, заявив, що війська прорвали оборону у Вербовому - і прогнозує ще більший прорив у майбутньому.
"На лівому фланзі [під Вербовим] у нас прорив, і ми продовжуємо просуватися далі.
Не так швидко, як очікувалося, не так, як у фільмах про Другу світову...
Головне – не втратити цю ініціативу (яка у нас є). І, ну, не втратити це на практиці, діями".
ЗМІ пише, що росіяни звітують про іншу ситуацію в цьому місці. Проте аналіз відео з відкритих джерел журналістами свідчить, що деякі українські підрозділи "перетнули важливий рубіж російської оборони" біля села Вербове.