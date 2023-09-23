Коломойському незаконно відмовляють у зустрічі з дружиною - адвокат

Адвокати бізнесмена Ігоря Коломойського вбачають у діях детектива Бюро економічної безпеки (БЕБ) та прокурора ознаки умисного зловживання наданим їм процесуальним правом дозволу на побачення підозрюваного із його дружиною, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення адвоката бізнесмена Олександра Лисака.

За його словами, ще 6 вересня захист Коломойського звернувся до детектива БЕБ та Офісу генпрокурора з клопотанням про надання дружині Коломойського дозволу на побачення з чоловіком у Києві. Однак 8 вересня без повідомлення сторони захисту детектив відмовив у задоволенні цього клопотання, а рішення про відмову не надали.

Згодом врешті постанову про відмову захист отримав, але у документі детектив написав, що "кримінальним процесуальним законодавством не передбачено виключне право підозрюваного на побачення із членами родини, у тому числі й з дружиною". А також нібито містить ризики неправомірного впливу на свідків, втрати доказів тощо.

"Яким чином та на яких свідків може здійснювати неправомірний вплив дружина підозрюваного детектив у прийнятому рішенні не зазначає. Також не зазначається про ціль та можливість такого впливу зі сторони дружини. Крім того, як зазначає сам детектив, у межах кримінального провадження вже були допитані свідки, відомі їх прізвища та адреси проживання, і вони жодного разу не зазначали про якийсь вплив на них зі сторони третіх осіб. Більш того який логічний причинно-наслідковий зв'язок існує між побаченням з членом родини та впливом на свідків, дані про яких вже відомі і без таких побачень?" - говорить правозахисник.

Лисак вказав, що правоохоронці не вірно розуміють норми законодавства, оскільки, за версією силовиків, нормативна база закріплює нібито лише право підозрюваного на побачення з членами родини, а не обов’язок для органу досудового розслідування надавати дозвіл на такі побачення.

"Відповідно до ч.1 ст. 12 ЗУ "Про попереднє ув’язнення" побачення з родичами або іншими особами може надавати взятим під варту адміністрація місця попереднього ув’язнення лише з письмового дозволу слідчого або суду, які здійснюють кримінальне провадження, не менше трьох разів на місяць. Тривалість побачень встановлюється від однієї до чотирьох годин" , - додає адвокат.

За його словами, захист Коломойського вже двічі оскаржував рішення детектива БЕБ в Печерському райсуді. Першу скаргу подали ще 13 вересня, "і станом сьогодні вона досі не розглянута, рішення по скарзі не прийнято".

19 вересня захист бізнесмена повторно звернувся до Печерського райсуду. Станом сьогодні її теж не розглянули.

Захист бізнесмена також обурюється, адже дружина Коломойського не є ані фігурантом справи, ані свідком, спілкування з яким обмежено за ухвалою слідчого судді. Крім того, Ірина Коломойська не має жодного відношення до обставин нібито вчиненого кримінального правопорушення.

Справа Коломойського

2 вересня Коломойському повідомили про підозру у відмиванні великої суми коштів шляхом виводу за кордон. Зокрема 7 вересня олігарху та ще 5 особам повідомили про підозру в заволодінні 9,2 млрд гривень ПриватБанку.

Після перегляду справи Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід олігарху Ігорю Коломойському. Його арештували з можливістю застави.