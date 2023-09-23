У ССО поділилися подробицями удару по штабу Чорноморського флоту

До удару по штабу Чорноморського флоту росіян у Севастополі призвела кропітка робота Сил спеціальних операцій та Повітряних сил, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у поєднанні Telegram-каналі Сил спеціальних операцій ЗС України.

Як зазначили у ССО, удар став "крабовою пасткою" для керівництва Чорноморського флоту терористів.

"Зухвала та копітка робота Сил спеціальних операцій дозволила "вчасно і точно" вразити штаб Чорноморського флоту під час проведення наради керівного складу флоту Російської Федерації у тимчасово окупованому місті Севастополь" , — пишуть у ССО.

Для завдання удару всі необхідні дані були передані Повітряним силам України.

Інші деталі проведення операції стануть відомими вже пізніше, втім, як результат — десятки загиблих та поранених терористів, серед яких найвище керівництво Чорноморського флоту.

Нагадаємо, у п'ятницю, 22 вересня, було завдано ракетного удару по штабу російського Чорноморського флоту в окупованому Севастополі. До місця вибуху, за розповідями очевидців, з'їхалося понад десять машин швидкої допомоги. Міноборони Росії пізніше повідомило про "одного" загиблого, але потім "виправило" його на "зниклого безвісти". Крім того, у Міноборони РФ повідомили, що "збили п'ять ракет".

Голова української розвідки Кирило Буданов повідомив про 9 загиблих та 16 поранених внаслідок ракетного удару.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук після удару потролив діряве ППО окупантів та подякував українським льотчикам.