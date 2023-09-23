Шольц: Права та безпека населення Карабаху мають бути гарантовані

Канцлер Німеччини Олаф Шольц наполягає, що права і безпека населення Нагірного Карабаху повинні бути гарантовані, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав у телефонній розмові з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном у п'ятницю, повідомляє DW.

Шольц сказав, що "гостра гуманітарна допомога людям на місцях" перебуває в центрі уваги в цій ситуації.

Він додав, що безпека людей і гуманітарна допомога "тепер є відповідальністю Азербайджану".

Шольц також сказав Пашиняну, що гуманітарна допомога повинна надаватися через Лачинський коридор, який з'єднує регіон з Вірменією. Азербайджан протягом декількох місяців блокував цей коридор перед початком так званої "антитерористичної операції" в регіоні на початку цього тижня.

Шольц підкреслив, що він відкидає застосування військової сили, додавши, що його уряд "рішуче налаштований на вирішення конфлікту шляхом переговорів і досягнення тривалого миру між Вірменією та Азербайджаном".

"Для сталого врегулювання конфлікту необхідно гарантувати права і безпеку населення в Карабасі", – окремо заявив у своїй заяві речник Шольца Штеффен Гебештрайт.

Він також наголосив на важливості поваги до суверенітету Вірменії.

Нагадаємо, 20 вересня, після доби бойових дій, Міністерство оборони Азербайджану заявило про досягнення домовленості про призупинення бойових дій у Нагірному Карабаху. Згодом президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про відновлення суверенітету країни.

21 вересня між Азербайджаном та представниками Нагірного Карабаху відбулись переговори щодо подальшого врегулювання ситуації.

ЄС попередив Азербайджан про заходи у разі порушення прав карабаських вірмен. У регіон терміново вилетів спеціальний посланник ЄС Тойво Клаар.