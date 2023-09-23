Австралія підтримує обмеження права вето для РФ та закликає реформувати Радбез ООН

Австралія підтримує вимогу президента України Володимира Зеленського позбавити Росію права вето в Раді Безпеки ООН і закликає до подальших реформ органу, повідомляє Новое время.

Про це заявила міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг під час виступу перед Генеральною Асамблеєю ООН у Нью-Йорку, повідомляє Bloomberg.

"Ми повинні вимагати більше від постійних членів, включаючи обмеження на використання права вето… Росія щодня висміює ООН, продовжуючи своє незаконне та аморальне вторгнення в Україну" , — сказала вона.

Вонг закликала забезпечити більше місць для представників Африки, Латинської Америки та Азії, зокрема надати постійні місця Індії та Японії. Вона додала, що Австралія претендує на місце в Раді Безпеки на 2029−2030 роки.

У середу, 20 вересня, під час засідання Радбезу ООН Зеленський закликав реформувати організацію, зокрема позбавити країну-агресора Росію права вето і збільшити кількість постійних членів.

Президент зазначив, що саме вето в руках Росії загнало ООН у глухий кут, і держава-агресор використовує своє право вето на шкоду всім іншим членам ООН.