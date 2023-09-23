В Норвегії затримали ексвагнерівця, який намагався тікати назад до Росії

В Норвегії правоохоронці затримали колишнього командира ПВК "Вагнера" Андрія Медведєва. Він намагався втекти назад до Росії, оскільки злякався екстрадиції до України, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє The Barents Observer.

Медведєва затримали в п'ятницю ввечері в селі Гренсе Якобсельв на кордоні з Російською Федерацією, коли він намагався в темряві перетнути кордон й потрапити на Кольський півострів.

Поліція регіону підтвердила виданню інформацію про затримання чоловіка близько 20 років. Йому ж пред'явили звинувачення в порушенні прикордонних правил. Втім, ні імені, ні національності не назвали.

Зазначається, що спроба перетину кордону відбулась через декілька годин після того, як колишній командир "Вагнера" зустрівся з журналістом Barents Observer в центрі міста Кіркенес. Медведєв заявив про свій найти когось, хто зміг би допомогти йому перетнути кордон. Він пояснив, що незабаром його нібито екстрадують в Україну, у зв'язку з чим повернення до Росії є безпечнішою альтернативою.

Після розмови Медведєву ймовірно вдалось дістатися до Гренсе Якобсельва, що за 50 км від Кіркенеса. В цьому місці Норвегію й Росію розділяє мілка річка.

Водночас зазначається, що досі невідомо як саме екснайманець зміг дістатись до вищезгаданої місцевості, оскільки громадський транспорт до прикордонної річки не ходить.

Хто такий Медведєв

В січні поточного року влада Норвегії заявила про те, що Медведєв попросив притулку в країні після нелегального перетину кордону королівства. Справу було передано норвезькій імміграційній поліції, а чоловіка перевели в Осло, де помістили в центр для порушників міграційного законодавства.

Пізніше Медведєва було заарештовано після того, як він влаштував п’яний дебош біля бару в Осло. Зокрема вже у квітні з'ясувалось про його затримання у Швеції.