Стефанчук сумнівається, що у парламенті знайдуться голоси для заборони УПЦ МП

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук сумнівається, що в парламенті знайдуться необхідні 226 голосів для заборони діяльності УПЦ (МП), якщо відповідні законопроєкти будуть винесені на голосування, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Стефанчук в інтерв’ю "Радіо Свобода".

"Парламент – це механізм, який ухвалює рішення колективно. І мені здається, що поки немає 226 голосів навколо такого важливого законодавчого акту. Виносити його у залу, провалювати для того, щоб просто потішити Російську Федерацію, то це просто безглуздо і юридично, і політично безвідповідально".

Стефанчук додав, що хоче вірити, що побачить 226 голосів, але, за його словами, "поки йде внутрішня дискусія, яка проходить не тільки всередині "Слуги народу", а в тому числі в межах інших партій, які позиціонують себе як дуже патріотичні".

Про це спікер сказав, відповідаючи на запитання, чому на голосування не виносяться законопроєкти, які передбачають заборону Московського патріархату.

Нагадаємо:

Митрополит УПЦ МП Онуфрій та ще понад 20 священнослужителів Української православної церкви Московського патріархату мають російське громадянство.