Філіппіни: Китай встановив плавучий бар’єр та заблокував вихід суден

Китай встановив "плаваючий бар'єр" у Південно-Китайському морі неподалік Філіппінів, чим завадим їхнім рибацьким човнам виходити в море і працювати, пише Антон Малиновський, РБК-Україна.

Речник берегової охорони Філіппін Джей Тарріела сказав, що плавучий бар’єр був виявлений філіппінськими суднами під час звичайного морського патрулювання в п’ятницю, його розміри становили близько 300 метрів.

"Берегова охорона Філіппін та Бюро рибальства та водних ресурсів рішуче засуджують установку береговою охороною Китаю плавучого бар’єру в південно-східній частині Бахо-де-Масінлок, який перешкоджає філіппінським рибальським човнам заходити на мілину та позбавляє їх рибальства та заробітку" , - йдеться у повідомленні.

Він зазначив, що бар'єр було встановлено після того, як Філіпіни проінспектували це місце напередодні і виявили там знищені корали і морське серидовище. В цьому влада звинуватила Китай - ті у свою чергу назвали це "фарсом".

"Постійне захоплення невибірковою незаконною та руйнівною рибальською діяльністю китайської морської міліції на рифі Розул і мілині Ескода, можливо, безпосередньо спричинило деградацію та руйнування морського середовища" , - сказав Тарріела.

Китай та Філіппіни

Останнім часом відносини Філіппін та Китаю є напруженими через політику президента Фердинанда Маркоса-молодшого, який обрав курс на зближення з США.

Так, на початку року Японія, США та Філіппіни вирішили посилити оборонне співробітництво на фоні можливого військового вторгнення Китаю на Тайвань. Пізніше вони разом з Австралією провели спільні морські навчання. А в березні США та Філіппіні провели спільні військові навчання, на яких відпрацювали захист від потенційної агресії в бік архіпелагу.