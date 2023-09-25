Філіппіни: Китай встановив плавучий бар’єр та заблокував вихід суден
Китай встановив "плаваючий бар'єр" у Південно-Китайському морі неподалік Філіппінів, чим завадим їхнім рибацьким човнам виходити в море і працювати, пише Антон Малиновський, РБК-Україна.
Речник берегової охорони Філіппін Джей Тарріела сказав, що плавучий бар’єр був виявлений філіппінськими суднами під час звичайного морського патрулювання в п’ятницю, його розміри становили близько 300 метрів.
"Берегова охорона Філіппін та Бюро рибальства та водних ресурсів рішуче засуджують установку береговою охороною Китаю плавучого бар’єру в південно-східній частині Бахо-де-Масінлок, який перешкоджає філіппінським рибальським човнам заходити на мілину та позбавляє їх рибальства та заробітку", - йдеться у повідомленні.
Він зазначив, що бар'єр було встановлено після того, як Філіпіни проінспектували це місце напередодні і виявили там знищені корали і морське серидовище. В цьому влада звинуватила Китай - ті у свою чергу назвали це "фарсом".
"Постійне захоплення невибірковою незаконною та руйнівною рибальською діяльністю китайської морської міліції на рифі Розул і мілині Ескода, можливо, безпосередньо спричинило деградацію та руйнування морського середовища", - сказав Тарріела.
Китай та Філіппіни
Останнім часом відносини Філіппін та Китаю є напруженими через політику президента Фердинанда Маркоса-молодшого, який обрав курс на зближення з США.
Так, на початку року Японія, США та Філіппіни вирішили посилити оборонне співробітництво на фоні можливого військового вторгнення Китаю на Тайвань. Пізніше вони разом з Австралією провели спільні морські навчання. А в березні США та Філіппіні провели спільні військові навчання, на яких відпрацювали захист від потенційної агресії в бік архіпелагу.