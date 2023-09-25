ISW: Путін вимагає від Шойгу спинити контрнаступ ЗСУ до жовтня

Президент країни-агресора Володимир Путін дав своєму міністру оборони Сергію Шойгу термін до жовтня спинити контрнаступ збройних сил України. Про це йдеться у звіті "Інституту вивчення війни" з посиланням на інсайдерське джерело, повідомляє Українська правда.

"Інсайдерське джерело в Кремлі стверджує, що Путін нібито дав міністру оборони Росії Сергію Шойгу термін в один місяць до початку жовтня 2023 року, щоб поліпшити ситуацію на фронті, зупинити українські контрнаступи і повернути російським військам ініціативу" , – йдеться у звіті ISW.

Повідомляється, що заява інсайдера може свідчити про те, що російське військове командування, можливо, віддає накази про безперервні контратаки в надії довести український контрнаступ до кульмінації, навіть якщо це буде коштувати великих втрат для російського військового потенціалу.

В аналітичному звіті ISW згадується, що Путін вперше визнав початок українського контрнаступу 9 червня, наголосивши на двох ключових і постійних наративах: що українські сили не досягнуть значних успіхів через добре підготовлену російську оборону і що українські війська зазнають великих втрат особового складу і західної військової техніки.

"Путін і Кремль представляють російські оборонні операції як велику перемогу на полі бою, а постійні російські контратаки дозволяють Кремлю стверджувати, що ці операції є окремими перемогами на тлі загальної відсутності успіхів росіян на інших ділянках фронту" , - говориться у звіті.

Аналітики припускають, що ці зусилля, ймовірно, мають на меті підірвати підтримку і довіру до українських сил в Україні та на Заході.