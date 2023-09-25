Росіяни атакували південь: в Одесі пошкоджений морський вокзал

Цієї ночі, 25 вересня російські окупанти запустили по півдню, зокрема, Одесі та області 19 безпілотників типу "Shahed", 12 "Калібрів" та 2 надзвукові ракети "Онікс". Захисники збили всі "Шахеди" та 11 "Калібрів", однак є влучання. Зокрема, суттєвих пошкоджень зазнав морський вокзал в Одесі, а в будівлі привокзального готелю спалахнула пожежа, повідомляє Українська правда.

"І масована, і комбінована атака (росіян – ред.) відбулась цієї ночі. 19 дронів ударного типу "Shahed" були запущені, і всі (вони) знищені силами протиповітряної оборони" , – заявила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, також ворог запустив 12 крилатих ракет типу "Калібр", дві з них були збиті над Миколаївщиною і Кіровоградщиною.

"Дуже потужна і важка була бойова робота. На жаль, внаслідок цієї роботи уламками було пошкоджено і приватні будинки, і загоряння трави ставалося, і, на жаль, відбулось влучання" , - наголосила Гуменюк.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що під ударом опинилася припортова інфраструктура. "В нежитловій висотці у м.Одеса спалахнула пожежа. Її було оперативно ліквідовано" , - повідомив він.

За його словами, також зафіксовані руйнування у складському приміщенні та одному з приватних будинків Одеського району.

Також в Одесі внаслідок вибухової хвилі постраждала одна цивільна особа. Жінка отримала ушкодження уламками та нині отримує всю необхідну допомогу в місцевій лікарні.

Пізніше Сили оборони півдня повідомили, що вночі ворог спрямував по Одещині 19 ударних дронів типу "Shahed-136/131" та 2 надзвукові ракети "Онікс".

"На жаль, ворог підступно влучив у припортову інфраструктуру. Суттєвих пошкоджень зазнав морський вокзал в Одесі, в будівлі привокзального готелю, що вже кілька років не функціонує, спалахнула пожежа. Вогнеборці оперативно її ліквідували. "Оніксами" зруйновано зерносховища. Але люди не постраждали" , - говориться у повідомленні.

Фото: t.me/SJTF_Odes

Також внаслідок падіння уламків в ході бойової роботи, пошкоджень і займання зазнали складські будівлі одного з підприємств та приватний будинок у передмісті Одеси. Займалася трава на відкритих територіях.

Пожежі ліквідовано. Постраждалих не зафіксовано.

Вибуховими хвилями в кількох будинках вибито скло, одна цивільна жінка травмована, їй надано медичну допомогу.