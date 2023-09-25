FT: Москва обходит ограничение цен на нефть

Росії вдалося уникнути санкцій "Великої сімки" на більшу частину свого експорту нафти. Доходи Кремля від сировини зростають.﻿ Про це пише Financial Times, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Як зазначає видання, стійке зростання цін на сиру нафту з липня до більш ніж 95 доларів за барель у поєднанні зі зниженням знижки на власну нафту призведе до того, що доходи Кремля від нафти, ймовірно, 2023 року становитимуть як мінімум на 15 млрд доларів більше, ніж може бути.

Згідно з публікацією FT, в якій аналізуються дані про перевезення та страхування, у серпні майже 75% усіх морських поставок нафти з Росії здійснювалося без західної страховки, порівняно з приблизно 50% цієї весни.

Зростання означає, що Росія стає все більш майстерною в обході обмеження цін на нафту, встановленого країнами "Великої сімки", у 60 доларів за барель, що дозволяє їй продавати більше своєї нафти за цінами, близькими до цін міжнародного ринку, і завдає удару по спробам Заходу обмежити доходи Росії від продажу нафти, які становлять більшу частину бюджету Кремля після вторгнення в Україну.

Хоча російський нафтовий сектор, як і раніше, стикається з серйозними проблемами, включаючи заяви про нестачу внутрішнього ринку нафтопродуктів і загальне зниження обсягів експорту, цифри, як і раніше, дозволяють припустити, що до військового бюджету Володимира Путіна надходитиме більше доходів від нафти, підсумовує FT.

Стеля цін

Механізм G7 дозволяє третім країнам купувати російське паливо, використовуючи західне страхування суден, якщо є докази, що покупка не перевищує ціновий ліміт 60 доларів за барель сирої нафти, 45 доларів за барель важкого палива і 100 доларів за барель легкого палива, такого як бензин і дизельне паливо.

Ідею було висунуто Вашингтоном, щоб скоротити доходи Москви на тлі її війни з Україною, уникаючи при цьому збоїв на ринку внаслідок заборони ЄС на російську нафту.

Раніше представник Міністерства фінансів США заявив, що обмеження все ще діє, оскільки воно допомогло скоротити доходи Росії.