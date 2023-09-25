Генштаб: ЗСУ за добу знищили понад 400 окупантів та 27 артсистем
За минулу добу Сили оборони України ліквідували приблизно 420 окупантів, а також знищили 27 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), 5 танків, 7 безпілотників та іншу військову техніку противника.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.09.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 276 270 (+420) осіб,
- танків − 4 667 (+5) од,
- бойових броньованих машин − 8 927 (+13) од,
- артилерійських систем − 6 260 (+27) од,
- РСЗВ − 791 (+2) од,
- засобів ППО − 533 (+2) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 895 (+7) од,
- крилатих ракет − 1 518 (+0) од,
- кораблів/катерів − 20 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 8 746 (+12) од,
- спеціальної техніки − 918 (+4) од.