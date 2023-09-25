У Повітряних силах розповіли деталі нічної повітряної атаки
У ніч на 25 вересня окупанти завдали удару по Україні крилатими ракетами "Калібр", протикорабельними ракетами П-800 "Онікс" та ударними БпЛА типу "Shahed", повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.
Пуски "Шахедів" здійснювались з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ - РФ), "Калібрів" – з малого ракетного корабля та підводного човна з акваторії Чорного моря (райони Феодосія, Новоросійськ), "Оніксів" – з району Севастополя.
Усього, під час нічної атаки, зафіксовано 33 засоби повітряного нападу:
- 12 крилатих ракет морського базування "Калібр";
- 2 протикорабельні ракети П-800 "Онікс";
- 19 ударних БпЛА Shahed-136/131.
Протиповітряна оборона ЗСУ знищила 11 крилатих ракет "Калібр"; 19 ударних БпЛА Shahed-136/131.
Крім того, за минулу добу 24 вересня 2023 року протиповітряною знищено три ударні БпЛА "Ланцет" та чотири розвідувальні безпілотники оперативно-тактичного рівня.