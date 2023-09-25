Біля Кривого Рогу збили дрон, уламки впали на підприємство

Над Кривим Рогом захисники України збили безпілотний літальний апарат, але через падіння уламків горіло промислове підприємство, також через артилерійський обстріл у Нікопольському районі пошкоджено аграрне підприємство та лінія електропередачі.﻿ Про це заявив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, повідомляє Українська правда.

"Вночі в області наші оборонці неба "працювали" по БпЛА ворога. Через падіння уламків виникла пожежа на промисловому підприємстві у Кривому Розі. Вогонь рятувальники загасили.

Двічі агресор атакував Нікопольський район. З важкої артилерії бив по Покровській сільській та Мирівській громадах. Зайнялася суха трава – полум'я вже приборкали. Понівечено агрофірму та лінію електропередач. Минулося без загиблих і постраждалих" , – повідомив Лисак.

Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що в Кривому Розі через падіння уламків була пожежа на одному із промислових підприємств, але минулося без втрат.