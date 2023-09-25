У РФ хочуть посилити стеження за покупкою громадянами авіаквитків

Російська влада планує розширити перелік даних про бронювання авіаквитків, які авіакомпанії будуть зобов'язані передавати державі.﻿ Про це пише російське видання "Известия" з посиланням на джерела на авіаринку і в держструктурах, повідомляє Українська правда.

Наразі в автоматизовану централізовану базу персональних даних про пасажирів, оператором якої виступає підвідомчий Мінтрансу РФ ФГУП "Защитаинфотранс", передають в основному персональні дані пасажирів:

ПІБ пасажира,

дата народження,

дані документа, за яким оформляли бронь,

пункти відправлення і призначення пасажира,

дата поїздки,

стать і громадянство,

номер телефону та адреса електронної пошти.

Надалі до цих категорій хочуть додати нову інформацію. Наприклад:

дані про спосіб оплати квитка (найменування банку, останні чотири цифри номера рахунку або картки, за допомогою якої здійснювалася оплата),

дані облікового запису пасажира на сайті авіакомпанії та адреса інтернет-протоколу (IP-адреса) комп'ютера, з якого передавали інформацію під час бронювання,

дані про багаж,

дату, коли пасажир бронював квиток,

з ким він бронював його і чи вносилися якісь зміни в бронь.

Джерела уточнюють, що поки що точних нових категорій інформації, яку передаватимуть владі, немає.

Чиновник, з яким спілкувалося видання, зазначив, що такі плани дійсно обговорюються. За його словами, можна по-різному до цього ставитися, але такі дії нібито "пов'язані з прагненням підвищити рівень безпеки, зокрема в транспортній сфері, в цей непростий час".

Пресслужба "Ростеха", а також інші оператори російських систем бронювання квитків заявили, що працюють відповідно до правил, які встановлює держава, а отже, якщо влада попросить передавати додаткові дані, то вони виконуватимуть ці вимоги.