У ЗСУ розповіли про тактику окупантів під час нічної атаки

Під час нічної атаки по Україні 25 вересня запущені російськими окупантами ракети та дрони-камікадзе маневрували. Вони летіли в одному напрямку, а потім поверталися в бік Одеси. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

За його словами, попри руйнування в Одеській області, робота підрозділів повітряного командування Південь була "бездоганною". Вони знищили всі 19 дронів-камікадзе та 11 із 12 крилатих ракет "Калібр".

"Посилення півдня країни є актуальним. Ракети "Онікс" складно збивати. Протидіяти їм можна, але засоби ураження проти них не діють. Ракета надзвукова, летить дуже низько. Тому ці ракети неможливо збивати тими засобами протиповітряної оборони, які існують" , - сказав Ігнат.

Речник розповів, що цієї ночі росіяни використали три різні засоби повітряного нападу. Тактика ворога полягала в зміні напрямків застосування ракет і дронів.