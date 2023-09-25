Окупанти за добу атакували 10 областей ракетами, дронами і артилерією – ОВА

Російські війська упродовж доби здійснили атаки на 10 областей України, застосовували крилаті ракети, ударні дрони, артилерію, міномети, РСЗВ. Про це йдеться у зведеній інформації обласних військових адміністрацій про ситуацію в регіонах України станом на 9:00 понеділка, 25 вересня, повідомляє Укрінформ.

У Чернігівській області за добу ворог здійснив вісім обстрілів, пролунали 142 вибухи. Війська РФ застосували міномети, артилерію, РСЗВ, били по громадах Чернігівського і Новгород-Сіверського районів. В одному із сіл Новгород-Сіверської громади внаслідок вибухів пошкоджений автомобіль.

У Сумській області вночі росіяни обстріляли Середино-Будську громаду з міномета. Вчора протягом дня ворог здійснив 15 обстрілів Сумщини. Зафіксовано 77 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Хотінська, Краснопільська, Миропільська, Середино-Будська, Новослобідська громади. У Середино-Будській громаді пошкоджено два приватні будинки.

У Дніпропетровській області вночі через падіння уламків збитого БпЛА виникла пожежа на промисловому підприємстві у Кривому Розі. Двічі агресори атакували Нікопольський район: з важкої артилерії били по Покровській та Мирівській громадах. Горіла суха трава, пошкоджені агрофірма та лінія електропередач. Вчора вдень росіяни обстріляли Нікопольський район. Під удар артилерії потрапила Марганецька громада. Горіла суха трава.

У Запорізькій області війська РФ здійснили 140 ударів по 23 населених пунктах. 129 артобстрілів прийшлися по Левадному, Преображенці, Ольгівському, Чарівному, Червоному, Малій Токмачці, Кам'янському, Павлівці, П'ятихатках та інших населених пунктах на лінії вогню. Ворог атакував БпЛА Гуляйполе, Новоданилівку і Новодарівку, обстріляв із РСЗВ Новоданилівку, Роботине та Полтавку, здійснив 5 авіаударів по Оріхову і Малій Токмачці.

Надійшло 17 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарчих споруд та об'єктів інфраструктури.

У Харківській області авіаційного удару зазнала Чернещина Ізюмського району. Під артилерійськими та мінометними обстрілами перебували Одноробівка, Баранівка Богодухівського району, Вовчанськ Чугуївського району, Вільхуватка, Строївка, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Берестове Куп'янського району. В районі Андріївки Ізюмського району на вибуховому пристрої підірвався КамАЗ. 62-річний водій госпіталізований.

В Луганській області на Новолюбівку агресори скинули два фосфорно-магнієві боєприпаси. Горіла суха трава. У Невському зафіксовано 10 вибухів, село перебуває під постійним вогнем росіян. Вчора ворог завдав авіаційних ударів по Новоєгорівці та Невському. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали Невське та Білогорівка. За добу росіяни здійснили 145 обстрілів Луганщини, випустили 543 снаряди.

Донецьку область загарбники обстріляли 22 рази. Під вогнем перебували Новоселівка Перша, Авдіївка, Орлівка, Шахтарське, Зарічне, Олександропіль, Курахівка, Курдюмівка, Торецьк, Північне. Пошкоджено 12 житлових будинків, три ЛЕП, господарчу споруду, трактор, автомобіль. За добу на Донеччині двоє людей загинули.

У Миколаївській області вночі протиповітряна оборона знищила крилату ракету типу «Калібр». Вранці артилерійські обстріли фіксувалися по Очакову.

Одеську область вночі загарбники атакували ударними безпілотниками і двома типами ракет. Під ударом опинилася припортова інфраструктура. У нежитловій висотці в Одесі спалахнула пожежа. Зафіксовані руйнування у складському приміщенні та одному з приватних будинків в Одеському районі. В Одесі внаслідок вибухової хвилі постраждала жінка, вона перебуває у лікарні.

Вночі ворог обстріляв Херсон. Пошкоджено будівлю навчального закладу. Зранку росіяни атакували з авіації Ольгівку і Львове Херсонської області. За минулу добу по області агресори здійснили 87 обстрілів, випустили 497 снаряди, з них по Херсону - шість обстрілів.

Російські військові поцілили у райони 23 населених пунктів, територію та будівлі медичного і навчальних закладів, церкву, об'єкт критичної інфраструктури у Бериславському районі, територію і споруди заводів у Херсоні.

Також ворог ударив з авіації по Бериславу. Зруйновано приватні будинки. Загинула жінка. Травмований поліцейський 1990 року народження. Також постраждали 60-річна жінка і 48-річний чоловік.

Ще один авіаудар загарбники здійснили по селу Львове. Загинув чоловік віком 67 років. Ворог завдав удару по середмістю Херсона. Госпіталізовані чоловіки віком 80 і 50 років. 41-річна жінка та чоловіки віком 54 роки і 81 рік дістали легкі травми.

Ворог скинув на Херсон дві авіабомби. Однією поцілив по промзоні у Дніпровському районі, іншою — по цивільній інфраструктурі в Корабельному районі. На підприємстві поранена 49-річна жінка-охоронець.