Дуда розповів, яку зброю Польща буде передавати Україні

Польща готова постачати Україні стару військову техніку, яка заміщатиметься за рахунок закупівлі нової. Таким чином, президент Польщі Анджей Дуда прокоментував заяву прем'єр-міністра Матеуша Моравецького про припинення поставок Києву.﻿, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Про це він сказав в інтерв'ю польській газеті Super Express.

"Я зовсім по-іншому інтерпретував заяву прем'єр-міністра. Можливо тому, що я нещодавно з ним розмовляв, зокрема про передачу техніки Україні" , - сказав він.

За його словами, "не може бути й мови" про відправку будь-якої нової техніки, яку Польща зараз закуповує, такої як артилерійські гаубиці К2 або танки К9.

"Ця техніка має послужити посиленню польської армії. Ми не витрачаємо мільярди, щоб раптом віддати їх" , - сказала вона.

"Але це не означає, що ми взагалі не передаватимемо зброю Україні. Коли стару техніку замінюють на сучасну, у мене немає проблем відправити її українцям" , - додав Дуда.

Польський президент закликав пам'ятати, хто найбільше виграє, якщо Польща та Україна розійдуться.