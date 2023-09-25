У Вірменії сподіваються на досягнення мирної угоди з Азербайджаном

Спікер парламенту Вірменії Ален Сімонян заявив, що майбутня зустріч лідерів Вірменії та Азебрайджану стане реальною можливістю укласти мирну угоду, повідомляє Європейська правда.

Ален Сімонян сказав, що бачить у майбутній зустрічі лідерів Вірменії та Азербайждану на території Іспанії реальний шанс підписати мирну угоду.

"Ми дуже хотіли би зробити у Гранаді цей крок вперед, використати цю історичну нагоду. Вічна війна нікому не потрібна" , – сказав він, нагадавши про прогрес у переговорах на попередніх зустрічах за посередництва президента Євроради.

Зустріч Алієва і прем’єра Вірменії Нікола Пашиняна планується на полях саміту Європейської політичної спільноти, що буде проходити в іспанській Гранаді, за участі президента Євроради, президента Франції та канцлера Німеччини. Її анонсували ще у травні.

Раніше, перед військовою операцією Азербайджану в Нагірному Карабаху прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявляв, що на запланованій п'ятисторонній зустрічі не підпишуть мирну угоду.

Нагадаємо, президент Азербайджану Ільхам Алієв після стрімкої військової операції у Карабаху також заявив про "більш сприятливі можливості" для мирної угоди з Вірменією.

26 вересня у Брюсселі запланована зустріч секретаря Радбезу Вірменії з радником президента, а також радниками президента Франції Емманюеля Макрона, канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента Європейської ради Шарля Мішеля, щоб підготувати зустріч у Гранаді.