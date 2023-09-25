Українські банки отримали рекордні 95 млрд грн прибутку

Прибуток українських банків у січні-серпні 2023 року становив 95,1 млрд грн, що в 11,3 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року (8,4 млрд грн). Про це свідчать дані Національного банку України, повідомляє Ліга.Фінанси.

Досягнутий показник є рекордно високим за всю історію. До цього найвищим за вісім місяців був чистий прибуток банків у довоєнному 2021 році – 45,6 млрд грн порівняно з 32,6 млрд грн у 2020 році та 44,3 млрд грн – у 2019 році.

Водночас прибуток банків за серпень цього року скоротився до 11,9 млрд грн з 15,5 млрд грн у липні – це лише п'ятий за величиною місячний показник цього року.

Чисті процентні доходи банків за 8 місяців 2023 року становили 129,3 млрд грн, збільшившись до 8 місяців минулого року на 40,8%, чисті комісійні – 33,4 млрд грн (+14,1%).

Відносно до попереднього місяця чисті процентні доходи банків збільшились лише на 1% – до 17,91 млрд грн, а чисті комісійні – на 2,1%, до 3,92 млрд грн.

Скорочення прибутку в серпні багато в чому пов'язано зі зростанням відрахувань до резервів у 5,3 раза – до 1,62 млрд грн, інших операційних витрат на 24,2% – до 1,47 млрд грн, а також податку на прибуток – на 37,8%, до 2,65 млрд грн.

Загалом за вісім місяців цього року відрахування до резервів становили 6,5 млрд грн, тоді як за вісім місяців минулого року – 89,4 млрд грн, податок на прибуток – відповідно 17 млрд грн та 3,8 млрд грн.