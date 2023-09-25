На Харківщині ЗСУ витіснили диверсійну групу з території України

У Куп'янському районі Харківської області на одній із ділянок кордону прикордонники бригади "Сталевий кордон" разом з бійцями Збройних сил витіснили російських загарбників за межі України.﻿ Про це заявили в Державній прикордонній службі, повідомляє Укрінформ.

"У Куп’янському районі наземна та повітряна розвідки бригади «Сталевий кордон» виявили спроби росіян укріпитися. Будуючи лінію фортифікацій на російській стороні, загарбники проникнули на територію України та почали зводити укріплення поблизу кордону" , - ідеться у повідомленні.

Розвідники вирахували час, коли на спостережному пункті та біля нього на українській території перебували близько 15 загарбників, та спільно з бійцями однієї з танкових бригад спланували спільні заходи з витіснення ворога за межі державного кордону.

Кількох загарбників ліквідували прикордонні снайпери, а коли військові РФ почали тікати з території України, українські захисники відкрили вогонь із танків та мінометів.