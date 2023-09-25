Уряд спрямував майже 22 млрд грн від Японії на відновлення України
Кабінет міністрів спрямував 21,8 мільярда гривень грантових коштів від японського уряду на відновлення України. Грантову угоду підписали з Японським агентством міжнародного співробітництва (Japan International Cooperation Agency, JICA). Про це заявили в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України, повідомляє Економічна правда.
"Ці кошти отримані відповідно до грантових угод між Урядом України та JICA - Japan International Cooperation Agency Японським агентством міжнародного співробітництва, підписаних 9 березня та 13 квітня 2023 року. Уряд також затвердив Порядок використання коштів, наданих відповідно до цих грантових угод", - йдеться у повідомленні.
"Насамперед йдеться про забезпечення базових потреб наших громадян та відновлення критичної інфраструктури. Навесні ми підписали дві грантові угоди з Японським агентством міжнародного співробітництва, на загальну суму понад 500 млн доларів. Ці кошти спрямовуються на невідкладні проєкти у сфері транспорту, гуманітарного розмінування, зміцнення енергетичної системи, відновлення галузей сільського господарства, охорони здоров’я та освіти.
Так, відповідно до рішення уряду, Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури отримає 7,92 млрд грн", - заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков.
За угодами, грантові кошти будуть використані для покращення та підтримки таких напрямків:
- обладнання для гуманітарного розмінування
- транспортне обслуговування
- енергетичне обслуговування
- управління відходами руйнувань
- водопостачання
- медичне обладнання
- обладнання для надання освітніх послуг
- аграрного сектору
- сектору суспільного мовлення
- сектору комунальних послуг на рівні органів місцевого самоврядування.
У міністерстві пояснили, що Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) координує офіційну допомогу уряду Японії іншим державам. Агентство відновило свою роботу в Україні з початку 2023 року.