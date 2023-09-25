ГУР про атаку на аеродром під Курськом: безпілотник убив командування авіаполку

На аеродромі "Халіно" у Курській області вибухнув "безпечно посаджений" на злітну смугу український безпілотник, постраждало керівництво авіаційного полку окупантів: є вбиті та поранені. Про це розповів співрозмовник у Головному управлінні розвідки, повідомляє Ліга.net.

Було атаковано аеродром "Халіно" (за назвою однойменного селища поряд), за 7 км на схід від центру Курська. Там базується 14 гвардійський винищувальний авіаційний полк ім. Жданова, на озброєнні якого стоять літаки Су-30СМ.

Росіяни ретельно приховували (і продовжують це робити) інформацію про те, що сталося.

За даними джерела в ГУР, під час вибуху були вбиті або отримали поранення:

командир 14 авіаполку;

один із його заступників;

група офіцерів-авіаторів;

представник військової контррозвідки ФСБ;

працівники аеродрому.

За словами співрозмовника, "потужний" вибух стався безпосередньо на злітно-посадковій смузі, і з місця події "протягом тривалого часу вивозили вбитих та поранених".

Він розповів, що "український БПЛА" нібито було перехоплено засобами радіоелектронної боротьби росіян поряд з аеродромом, і далі безпілотник був "безпечно приземлений" на ЗПС.

"Для його огляду та подальшої фотографії прибуло керівництво авіаполку та офіцери ФСБ. Коли "поважна" делегація спробувала оглянути "трофейний" БПЛА, відбулася детонація боєприпасу" , – розповіло джерело про спецоперацію ГУР.

"Халіно" не вперше потрапляє під удар: по аеродрому прилітає з 2022 року. З початку повномасштабного вторгнення він закритий для цивільних польотів, використовується для базування російських винищувачів. А рано-вранці 27 серпня були атаковані літаки на Курському аеродромі. Дрони контррозвідників СБУ відпрацювали по чотирьох Су-30 та одному МіГ-29. Серед уражених цілей – радари С-300 та два "Панцирі". У цих БПЛА бойова начинка, "як у HIMARS".