Bild: У чому проблема з передачею Україні ракет Taurus

Проблемами для передачі Німеччиною далекобійних ракет Taurus Києву є тривале навчання українських військових, а також фахівці, які мають програмувати цілі ракет. Про це пише німецьке видання Bild, повідомляє Європейська правда.

За даними видання, виробник MBDA оцінює, що ознайомлення українських військових з цією системою озброєння займе близько трьох місяців.

Крім того, йдеться в матеріалі, програмування цілей Taurus має здійснюватися в Україні, тому це навряд чи будуть робити солдати Бундесверу з політичних міркувань. Через це пройде ще більше часу, перш ніж ЗСУ зможуть розгорнути ракети, навіть якщо навчання прискорять.

Можливим проміжним рішенням є залучення фахівців, які не належать до Бундесверу або німецької влади, які й здійснюватимуть програмування цілей в Україні.

Депутат Бундестагу від Вільної демократичної партії Маркус Фабер розкритикував уряд, вказавши на те, що перший запит на отримання ракет Київ надіслав понад чотири місяці тому, і цей час можна було б використати для успішного завершення навчання.