МЗС Польщі: Україна має бути зацікавлена в дружбі з Польщею
Заступник міністра закордонних справ Польщі Марчін Пшидач в ефірі RMF24 заявив, що дії України щодо зернового конфлікту з Польщею є "несправедливими та шкідливими для багатьох поляків", і якщо Київ не хоче "дружити з Варшавою, то його не змусити", повідомляє Ліга.net.
"В інтересах усіх нас – і це мають розуміти й українці – не дати роз’єднати себе, бо від цього виграє лише третій актор в особі Москви. Тим, хто цього хоче (розуміти вищесказане, – Ред.), нічого не загрожує", – сказав він.
Пшидач додав, що "якщо Україна не хоче дружити з Польщею, то Польща сама впорається".
Він пояснив, що "у Польщі все добре, а Україна зараз в біді", тому, на його думку, Україна має бути зацікавлена у стабільних відносинах з Польщею.
"Ми в НАТО, у нас сильна армія, ми в ЄС, у нас досить добре функціонуюча країна. Сьогодні біда в Україні. Це Україна має дбати про підтримку Польщі. Якщо їй це не потрібно, то силою тут нічого не доб'єшся", – сказав Пшидач.