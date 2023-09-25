МЗС Польщі: Україна має бути зацікавлена в дружбі з Польщею

Заступник міністра закордонних справ Польщі Марчін Пшидач в ефірі RMF24 заявив, що дії України щодо зернового конфлікту з Польщею є "несправедливими та шкідливими для багатьох поляків", і якщо Київ не хоче "дружити з Варшавою, то його не змусити", повідомляє Ліга.net.

"В інтересах усіх нас – і це мають розуміти й українці – не дати роз’єднати себе, бо від цього виграє лише третій актор в особі Москви. Тим, хто цього хоче (розуміти вищесказане, – Ред.), нічого не загрожує" , – сказав він.

Пшидач додав, що "якщо Україна не хоче дружити з Польщею, то Польща сама впорається".

Він пояснив, що "у Польщі все добре, а Україна зараз в біді", тому, на його думку, Україна має бути зацікавлена у стабільних відносинах з Польщею.