Міненерго: на Одещині через нічну атаку пошкоджені електромережі

Внаслідок нічної ракетної атаки росіян в Одеській області пошкоджені електромережі. Про це заявили в Міністерстві енергетики, повідомляє Укрінформ.

"В Одеській області внаслідок нічної повітряної атаки з боку РФ пошкоджено мережі, знеструмлено понад 1 тисячі споживачів. Тривають ремонтні роботи" , - йдеться у повідомленні.

Крім того, у Херсонській області через обстріл пошкоджено повітряну лінію електропередачі 150 кВ. Це призвело до знеструмлення підстанції, яка живить кілька тисяч побутових споживачів.

Через бойові дії залишається також знеструмленою частина споживачів у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Сумській та Чернігівській областях.

У Херсоні після підтоплення залишаються знеструмленими близько 3 тисяч споживачів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання, але ремонтні роботи сповільнені через обстріли.

Повідомляється також, що через негоду у Закарпатській області відключалася міждержавна повітряна лінія електропередачі 110 кВ. Місце пошкодження виявлено на території Угорщини, за три години лінію повернуто в роботу.