Нічний обстріл Одещини: під завалами знайшли двох людей
Внаслідок нічної атаки росіян на Одещину загинуло двоє людей, їх тіла знайшли під завалами.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
"У склад, де зберігалося зерно, влучила російська ракета. Двоє людей, що працювали у приміщенні з ночі не виходили на зв’язок. О 12:15 під завалами було знайдено тіло однієї зі зниклих осіб", – повідомив голова ОВА.
Кіпер додав, що пошуково-рятувальні роботи тривають.
Оновлено. Пізніше в ОВА повідомили, що під завалами знайшли тіло другого загиблого внаслідок нічної атаки росіян на Одесу.