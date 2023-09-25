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Нічний обстріл Одещини: під завалами знайшли двох людей

Нічний обстріл Одещини: під завалами знайшли двох людей
Фото: ілюстративне, t.me/Nazars_look

Внаслідок нічної атаки росіян на Одещину загинуло двоє людей, їх тіла знайшли під завалами.

Про це повідомив﻿ голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"У склад, де зберігалося зерно, влучила російська ракета. Двоє людей, що працювали у приміщенні з ночі не виходили на зв’язок. О 12:15 під завалами було знайдено тіло однієї зі зниклих осіб", – повідомив голова ОВА.

Кіпер додав, що пошуково-рятувальні роботи тривають.

Оновлено. Пізніше в ОВА повідомили﻿, що під завалами знайшли тіло другого загиблого внаслідок нічної атаки росіян на Одесу.

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