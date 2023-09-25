Антикорупційний суд відмовив в арешті активів Коломойського – ЦПК
Суддя Вищого антикорупційного суду Олег Ткаченко 21 вересня відмовив прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) в арешті активів бізнесмена Ігоря Коломойського. Про це заявили в Центрі протидії корупції (ЦПК), повідомляє ЛігаБізнес.
Як зазначили в ЦПК, Ткаченко послався на "правки Лозового" про граничні строки розслідування, хоча до цієї справи правки не застосовуються.
"Саме завдяки правкам Ткаченко не просто підігрує захисту Коломойського, але й фактично знищує справу Національного антикорупційного бюро (НАБУ)", – пишуть в ЦПК.
За даними авторозподілу на сайті суду, рішення Ткаченка вже оскаржили до апеляції ВАКС, зазначається у повідомленні ЦПК.
За словами очільника ЦПК Віталія Шабуніна, активи, які раніше тимчасово заарештовували НАБУ та САП, "тепер хоч сьогодні можна продати або переписати".
"Тимчасовий арешт на майно діяв лише 48 годин, а суддя Ткаченка тримав у себе клопотання понад 10 днів і відмовився його навіть розглядати", – зазначив він у Facebook.