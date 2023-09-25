Антикорупційний суд відмовив в арешті активів Коломойського – ЦПК

Суддя Вищого антикорупційного суду Олег Ткаченко 21 вересня відмовив прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) в арешті активів бізнесмена Ігоря Коломойського. Про це заявили в Центрі протидії корупції (ЦПК), повідомляє ЛігаБізнес.

Як зазначили в ЦПК, Ткаченко послався на "правки Лозового" про граничні строки розслідування, хоча до цієї справи правки не застосовуються.

"Саме завдяки правкам Ткаченко не просто підігрує захисту Коломойського, але й фактично знищує справу Національного антикорупційного бюро (НАБУ)" , – пишуть в ЦПК.

За даними авторозподілу на сайті суду, рішення Ткаченка вже оскаржили до апеляції ВАКС, зазначається у повідомленні ЦПК.

За словами очільника ЦПК Віталія Шабуніна, активи, які раніше тимчасово заарештовували НАБУ та САП, "тепер хоч сьогодні можна продати або переписати".